«Зенит» заинтересован в подписании двух игроков из чемпионата Бразилии — источник

Санкт-петербургский «Зенит» рассчитывает подписать контракт с двумя игроками из бразильской Серии А — полузащитником «Сан-Паулу» Родриго Нестором и хавбеком «Ботафого» Джефферсоном Саварино. Об этом сообщает футбольный агент Андре Кьюри через издание Sport24.

По информации источника, агент допускает, что оба футболиста могут оказаться в РПЛ этой зимой.

В текущем сезоне Родриго Нестор, 24-летний бразилец, сыграл 38 матчей за «Сан-Паулу», отличившись одним голом. Тем временем, 28-летний венесуэлец Джефферсон Саварино провёл 55 матчей за «Ботафого» забил 14 голов и отдав 13 результативных передач.

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