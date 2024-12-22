«Сколько ему лет? Доигрывает на Кипре». Шалимов прокомментировал игру Кокорина

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Ранее форвард оформил «2+1» в ворота «Омонии 29М» (3:0) в матче 15-го тура чемпионата Кипра.

«Про Кокорина много говорили. Но сейчас сколько ему лет? Многие тренеры из тех, кто с ним работал, говорили, что это один из самых талантливых игроков поколения. Но, к сожалению, не всем суждено раскрыться до конца… Кокорин доигрывает на Кипре, играет в своё удовольствие. Погода хорошая, чемпионат — не очень», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

33-летний Александр Кокорин провёл в нынешнем сезоне 12 матчей за свой клубов всех турнирах, забив шесть голов и отдав две голевые передачи. Его контракт рассчитан до весны 2025 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в € 700 тыс.

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