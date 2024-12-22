Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сколько ему лет? Доигрывает на Кипре». Шалимов прокомментировал игру Кокорина

«Сколько ему лет? Доигрывает на Кипре». Шалимов прокомментировал игру Кокорина
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Ранее форвард оформил «2+1» в ворота «Омонии 29М» (3:0) в матче 15-го тура чемпионата Кипра.

Кипр — Первый дивизион . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Омония 29М
Кофину
Окончен
0 : 3
Арис
Лимасол
0:1 Гомис – 22'     0:2 Кокорин – 54'     0:3 Кокорин – 64'    

«Про Кокорина много говорили. Но сейчас сколько ему лет? Многие тренеры из тех, кто с ним работал, говорили, что это один из самых талантливых игроков поколения. Но, к сожалению, не всем суждено раскрыться до конца… Кокорин доигрывает на Кипре, играет в своё удовольствие. Погода хорошая, чемпионат — не очень», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

33-летний Александр Кокорин провёл в нынешнем сезоне 12 матчей за свой клубов всех турнирах, забив шесть голов и отдав две голевые передачи. Его контракт рассчитан до весны 2025 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в € 700 тыс.

Материалы по теме
Агент Кокорина прокомментировал дубль футболиста за «Арис» в матче с «Омонией 29М»

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android