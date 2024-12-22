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Эрлинг Холанд назвал виновного в поражении «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»

Эрлинг Холанд назвал виновного в поражении «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей игре в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Дуран – 16'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Фоден – 90+3'    

«Кто виновен? Прежде всего я. Сначала я всегда смотрю на себя. Я не сыграл достаточно хорошо и не использовал свои шансы. Мне нужно играть лучше. Понимаю, что должен играть лучше, работать усерднее и начать играть на новом уровне, потому что моей игры сейчас недостаточно для победы», — приводит слова Холанда журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на TNT Sports.

Напомним, у норвежского форварда всего один гол в последних шести матчах за «горожан» в АПЛ. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 200 млн.

«Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.

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