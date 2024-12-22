Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола ответил Холанду, который раскритиковал себя после поражения «Сити» в матче АПЛ

Гвардиола ответил Холанду, который раскритиковал себя после поражения «Сити» в матче АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова недовольства своей игрой норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда после поражения в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Дуран – 16'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Фоден – 90+3'    

«Не согласен с Эрлингом [Холандом]. Если бы его не было в составе, мы бы сыграли ещё хуже. Однако мне нравится, что футболисты мыслят таким образом. Подобное понимание жизни может стать нашим единственным ключом к победам…

Конечно, нет, я всё же не могу согласиться с Холандом, потому что нам нужно было лучше доставлять ему мяч… Теперь мы должны восстановиться и готовиться к тому, чтобы побороться за победу в следующей игре», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке в АПЛ.

Материалы по теме
Эрлинг Холанд назвал виновного в поражении «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android