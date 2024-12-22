Гвардиола ответил Холанду, который раскритиковал себя после поражения «Сити» в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова недовольства своей игрой норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда после поражения в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

«Не согласен с Эрлингом [Холандом]. Если бы его не было в составе, мы бы сыграли ещё хуже. Однако мне нравится, что футболисты мыслят таким образом. Подобное понимание жизни может стать нашим единственным ключом к победам…

Конечно, нет, я всё же не могу согласиться с Холандом, потому что нам нужно было лучше доставлять ему мяч… Теперь мы должны восстановиться и готовиться к тому, чтобы побороться за победу в следующей игре», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке в АПЛ.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: