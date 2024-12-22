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Команда Диего Симеоне обыграла «Барселону» в шестой раз за 37 матчей

Команда Диего Симеоне обыграла «Барселону» в шестой раз за 37 матчей
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Мадридский «Атлетико» обыграл каталонскую «Барселону» в матче 18-го тура испанской Ла Лиги со счётом 2:1. Таким образом, «матрасники» под руководством Диего Симеоне одержали лишь шестую победу в матчах с «блауграной».

При этом «Атлетико» сыграл 37 матчей, 11 из которых завершились ничейным результатом. Остальные 20 игр закончились победой сине-гранатовых.

Отметим, что «Атлетико» набрал 41 очко и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги после 18 сыгранных встреч. «Барселона» с 38 очками расположилась на втором месте. При этом подопечные Флика сыграли на одну игру больше, чем «Атлетико».

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