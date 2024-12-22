Команда Диего Симеоне обыграла «Барселону» в шестой раз за 37 матчей

Мадридский «Атлетико» обыграл каталонскую «Барселону» в матче 18-го тура испанской Ла Лиги со счётом 2:1. Таким образом, «матрасники» под руководством Диего Симеоне одержали лишь шестую победу в матчах с «блауграной».

При этом «Атлетико» сыграл 37 матчей, 11 из которых завершились ничейным результатом. Остальные 20 игр закончились победой сине-гранатовых.

Отметим, что «Атлетико» набрал 41 очко и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги после 18 сыгранных встреч. «Барселона» с 38 очками расположилась на втором месте. При этом подопечные Флика сыграли на одну игру больше, чем «Атлетико».

Материалы по теме «Атлетико» продлил победную серию до 12 матчей во всех турнирах

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: