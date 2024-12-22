Педри прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о поражении каталонцев в матче 18-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «матрасников».

«Это очень тяжёлое поражение. Я думаю, что у нас была возможность выиграть матч, но мы этого не сделали.

Мы должны стать намного лучше, и во время паузы, которая наступает сейчас, нам нужно восстановиться морально и физически. Надо приложить все усилия, чтобы постараться не проиграть ни одного матча», — приводит слова Педри Movistar +.

Напомним, на данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков после 19 сыгранных встреч. «Атлетико», набравший 41 очко за 18 матчей, возглавляет чемпионат Испании.