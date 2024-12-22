Экс-защитник ЦСКА Минько обратился к вратарю «Фамаликана» Злобину после разрыва почки

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Валерий Минько, сумевший продолжить карьеру в 1990-х после удаления почки, прокомментировал ситуацию с вратарём «Фамаликана» Иваном Злобиным и ответил, насколько тяжело после такой травмы вернуться в футбол и стоит ли вообще пытаться.

«Тут всё индивидуально — зависит от организма. Нужно, чтобы прошло время. Потом — сдать анализы, посмотреть, как работает вторая почка, возьмёт ли она на себя функцию повреждённого органа. Прежде всего — под нагрузками. Оперировавший меня врач Михаил Семёнович Лихтер рассказывал, что сама по себе почка живёт до 300 лет. Но в данном случае я не советчик. Не могу и не имею права сказать: «Иди играй дальше». Это будет неправильно с моей стороны. Каждый человек переносит такие травмы по-разному. Я могу только пожелать Ивану удачи и крепкого здоровья. А что касается карьеры — это его выбор. Ваня сам поймёт, в состоянии продолжить или нет. Тут ведь ещё какой нюанс: он же вратарь, всё время падает, на выходах играет. Наверное, понадобится защитный пояс. Но, опять же, это его решение должно быть», — рассказал Минько корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.