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Минько: тренеры ЦСКА мне давали после игр дополнительный выходной, но я занимался втихаря

Минько: тренеры ЦСКА мне давали после игр дополнительный выходной, но я занимался втихаря
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Валерий Минько, сумевший продолжить карьеру в 1990-х после удаления почки, на фоне травмы голкипера португальского «Фамаликана» Ивана Злобина, который перенёс похожую операцию, рассказал о том, как преодолел трудности, связанные с отказом от завершения игровой карьеры в молодом возрасте.

«У меня в мыслях не было закончить с футболом после разрыва почки, хотя очень многие советовали. Я же совсем молодой был — 21 или 22 года. Чувствовал себя хорошо. Мне доктор Олег Маркович Белаковский сказал: «Давай на полгода паузу возьмём. Посмотрим, как восстановление пройдёт, проведём тесты, а там уже решим». Через шесть месяцев я и вернулся на поле — Тарханов выпустил.

С возрастом, в 31-32 года, стало тяжеловато в плане восстановления. А до этого все тренеры — и Тарханов, и Долматов, и Садырин — мне давали после игр на один день отдыха больше. Мне этого было достаточно. Я даже занимался дополнительно втихаря от тренеров.

Естественно, я подписал специальную бумагу, без этого никак. Я нёс полную ответственность за своё решение продолжить профессиональную карьеру, чтобы в случае повторного повреждения никто не был виноват. Я не собирался подставлять людей, которые мне помогали. Всё взял на себя», — рассказал Минько корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Помимо выступлений за ЦСКА, Минько провёл несколько матчей за «Кубань». Кроме того, Минько стал тренером молодёжных команд армейцев.

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