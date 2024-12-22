Экс-защитник ЦСКА Минько рассказал, кто, кроме него, играл в футбол после разрыва почки

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Валерий Минько, сумевший продолжить карьеру в 1990-х после удаления почки, на фоне травмы голкипера португальского «Фамаликана» Ивана Злобина, который перенёс похожую операцию, рассказал, кто, кроме него, играл в футбол после разрыва почки.

«Доктор Белаковский рассказывал, что как раз в ЦСКА был такой защитник Михаил Ермолаев, тоже играл с одной почкой. При Союзе ещё в минском «Динамо», кажется, аналогичный случай был. А в 2000-х в молодёжке ЦСКА был нападающий Джавадов. У него просто одна почка не функционировала. Ничего, сделал неплохую карьеру, за сборную Азербайджана выступал. А историю вратаря «Ростова» Радича, думаю, вы и сами помните. Деян мне звонил, спрашивал совета. Однажды пересеклись с ним в аэропорту, поговорили. Но он после операции, кажется, больше не играл. Говорю же: каждый случай индивидуален», — рассказал Минько корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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