Ямаль близок к продлению контракта с «Барселоной» до 2030 года — Скира

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль близок к пролонгации трудового соглашения с сине-гранатовыми до 2030 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, действующий контракт 17-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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