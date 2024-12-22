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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Игра не будет показана официально в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очков за 16 матчей. «Ливерпуль» заработал 36 очков за 15 игр и располагается на первой строчке.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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