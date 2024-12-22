«Кто следующий?» Меньян иронично ответил на слухи, связанные с уходом Гризманна из сборной

Голкипер сборной Франции Мик Меньян с иронией ответил на слухи о том, что его эмоциональные речи в раздевалке после поражения от Италии в матче 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА (1:3) повлияли на решение нападающего сборной Антуана Гризманна завершить карьеру в сборной.

«Ахахаха, у меня широкая спина… Кто следующий?» — написал Меньян в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, в конце сентября 2024 года 33-летний Гризманн официально объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. С тех пор форвард провёл за национальную команду 137 матчей, в которых забил 44 гола. В 2018 году Антуан стал с Францией чемпионом мира, а в 2021 году выиграл Лигу наций УЕФА.