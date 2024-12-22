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Стала известна позиция Флика по Гарначо, предложенному «Барселоне»

Стала известна позиция Флика по Гарначо, предложенному «Барселоне»
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20-летний крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо был предложен «Барселоне». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик не заинтересован в аргентинском футболисте и ясно дал понять, что под его руководством у Гарначо не будет места в проекте «Барселоны». Подчёркивается, что приоритетом для каталонского клуба является подписание футболистов «Баварии» Йозуа Киммиха и Джамала Мусиалы.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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