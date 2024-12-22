«Реал» готов продать Милитао и Алабу, ван Дейк и Та рассматриваются в качестве замены — FT

Мадридский «Реал» готов рассмотреть вариант с продажей защитников Эдера Милитао и Давида Алабы грядущим летом в связи с травматичностью футболистов. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, в качестве потенциальных замен для Алабы и Милитао «сливочные» рассматривают центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и защитника леверкузенского «Байера» Жонатана Та. Контракты двух этих игроков со своими клубами заканчиваются грядущим летом. Подчёркивается, что, помимо «Реала», за Та также следят «Барселона» и «Бавария». В свою очередь, ван Дейк продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» о продлении трудового соглашения.

Материалы по теме Флорентино Перес подвёл итоги года для мадридского «Реала»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: