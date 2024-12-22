Бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин заявил о желании вернуться в профессиональный футбол.

«Я ещё не завершил карьеру. Играю в Медиалиге, а сейчас начал в падел. Вариантов вернуться в профессиональный футбол пока не было, но я хотел бы», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Минувшим летом 38-летний защитник стал игроком медийного футбольного клуба «СКА-Ростов». Набабкин играл за красно-синих с 2009 года. За этот период он принял участие в 324 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами.

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