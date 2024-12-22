Микель Артета оценил шансы «Арсенала» на чемпионство
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил шансы команды на чемпионство после разгромной победы над «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ (5:1).
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6' 1:1 Сарр – 11' 1:2 Жезус – 14' 1:3 Хаверц – 38' 1:4 Мартинелли – 60' 1:5 Райс – 84'
«На данный момент мы ещё не в этой гонке, а у них [«Ливерпуля»] есть несколько игр в запасе. Любой команде на самом деле сложно выигрывать в каждом соревновании, так что всё может случиться. Мы хотим соревноваться так, как мы соревнуемся в каждой игре, и посмотрим, что произойдёт. Мы ещё даже не на полпути», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.
«Арсенал» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка, однако у мерсисайдцев две игры в запасе.
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