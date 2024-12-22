Экс-игрок ЦСКА Набабкин: надеюсь, Матвей Кисляк станет основным в сборной России

Бывший футболист ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о потенциале молодых игроков ЦСКА, особенно выделив полузащитника команды Матвея Кисляка.

«За большим футболом слежу уже реже. У ЦСКА Николича всё впереди. Но сейчас можно выделять позитивные моменты. Например, молодые игроки. Тот же Кисляк молодец, он очень работоспособный футболист. Думаю, у него большое будущее и, возможно, Матвей станет основным игроком сборной России. Надеюсь на это», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА с 31 очком находится на шестом месте.