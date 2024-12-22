«Скрывать мне нечего». Каманцев высказался о коррупционном скандале в футболе

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил о готовности обсуждать тему возможного существования коррупции в отечественном футболе, когда появится официальный итог по этому делу.

— Ваши слова на брифинге после исполкома не внесли полной ясности по «самарскому делу». Это вы или не вы сказали г-ну Федорищеву о долге клуба в 36 млн и о том, что судьи берут деньги?

— Давайте сразу оговоримся — конкретное содержание беседы с губернатором, кто и что произносил, как и состав участников, сказать не могу, поскольку это является частью проверки, которая проводится органами. Единственное, что могу сказать, — те позиции, которые были разными людьми высказаны, считаю обязательными к проверке. Если они произнесены в столь высоких кабинетах столь ответственными лицами. Мы не можем игнорировать эти высказывания и отрицать их голословно. Когда история дойдёт до какого-то официального итога — возбуждения уголовного дела, приговора или отказного материала по уголовному делу, тогда обязуюсь дать все необходимые комментарии. Скрывать мне нечего, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

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