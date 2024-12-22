«Реал» Мадрид — «Севилья»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мадридский клуб занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Карло Анчелотти набрала 37 очков за 17 матчей. «Севилья» заработала 22 очка и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится мадридский «Атлетико», у которого 41 очко за 18 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: