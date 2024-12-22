Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь ЦСКА Акинфеев подарил болеющему за «Спартак» Мусагалиеву доску для разделки мяса

Вратарь ЦСКА Акинфеев подарил болеющему за «Спартак» Мусагалиеву доску для разделки мяса
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев пришёл в шоу «Кстати» и подарил доску для разделки мяса с эмблемой ЦСКА ведущему Азамату Мусагалиеву, который признавался, что болеет за «Спартак» почти 30 лет.

«Азаматик, дорогой, это тебе. Сюда можно стейки или рульку резать. Это с любовью, Азамат», — сказал Акинфеев.

Фото: кадр из шоу «Кстати»

Шоумен поблагодарил футболиста, отметив, что всегда «приятно, когда с любовью и с юмором».

Соведущие Мусагалиева Гарик Харламов и Денис Дорохов не остались без внимания Акинфеева и как болельщики ЦСКА получили в подарок мерч команды.

Акинфееву 38 лет, он выступает за красно-синих с 2003 года. В составе команды вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА.

Материалы по теме
Игорь Акинфеев — о своей ошибке на ЧМ-2014: где тут логика? Её нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android