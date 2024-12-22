Вратарь ЦСКА Акинфеев подарил болеющему за «Спартак» Мусагалиеву доску для разделки мяса

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев пришёл в шоу «Кстати» и подарил доску для разделки мяса с эмблемой ЦСКА ведущему Азамату Мусагалиеву, который признавался, что болеет за «Спартак» почти 30 лет.

«Азаматик, дорогой, это тебе. Сюда можно стейки или рульку резать. Это с любовью, Азамат», — сказал Акинфеев.

Фото: кадр из шоу «Кстати»

Шоумен поблагодарил футболиста, отметив, что всегда «приятно, когда с любовью и с юмором».

Соведущие Мусагалиева Гарик Харламов и Денис Дорохов не остались без внимания Акинфеева и как болельщики ЦСКА получили в подарок мерч команды.

Акинфееву 38 лет, он выступает за красно-синих с 2003 года. В составе команды вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА.