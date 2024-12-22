Только Гвардиола одержал 50 побед в Бундеслиге быстрее, чем Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер», выиграл 50 из 75 матчей немецкой Бундеслиги в качестве главного тренера. Только бывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола быстрее достигал отметки в 50 побед в чемпионате Германии (61 матч). Об этом сообщает Opta Sport.

Вчера, 21 декабря, леверкузенский клуб разгромил «Фрайбург» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 5:1. После 15 игр чемпионата Германии команда Хаби Алонсо набрала 32 очка и занимает второе место, отставая от лидирующей мюнхенской «Баварии» на четыре очка.

Гвардиола занимал должность тренера «Баварии» с 2013 по 2016 год.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: