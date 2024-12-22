Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Только Гвардиола одержал 50 побед в Бундеслиге быстрее, чем Хаби Алонсо

Только Гвардиола одержал 50 побед в Бундеслиге быстрее, чем Хаби Алонсо
Комментарии

Испанский специалист Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер», выиграл 50 из 75 матчей немецкой Бундеслиги в качестве главного тренера. Только бывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола быстрее достигал отметки в 50 побед в чемпионате Германии (61 матч). Об этом сообщает Opta Sport.

Вчера, 21 декабря, леверкузенский клуб разгромил «Фрайбург» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 5:1. После 15 игр чемпионата Германии команда Хаби Алонсо набрала 32 очка и занимает второе место, отставая от лидирующей мюнхенской «Баварии» на четыре очка.

Гвардиола занимал должность тренера «Баварии» с 2013 по 2016 год.

Хаби Алонсо Подробнее
Хосеп Гвардиола Подробнее
Материалы по теме
Анчелотти набрал 26 очков в голосовании ФИФА, Алонсо — 22, Гвардиола — 10

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android