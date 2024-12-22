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«Ювентус» рассматривает полузащитника «Реала» в качестве замены Артуру

«Ювентус» рассматривает полузащитника «Реала» в качестве замены Артуру
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«Ювентус» проявляет интерес к 28-летнему полузащитнику мадридского «Реала» Даниелю Себальосу, в котором клуб видит замену для хавбека Артура Мело. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, конкуренцию итальянскому гранду в борьбе за подписание Себальоса могут составить мадридский «Атлетико», «Реал Сосьедад» и «Бетис».

В нынешнем сезоне Себальос принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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