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Каманцев рассказал о своих отношениях с губернатором Самарской области Федорищевым

Каманцев рассказал о своих отношениях с губернатором Самарской области Федорищевым
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что их общение с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым не было завязано исключительно на футболе.

«Я не готовил Федорищеву справку по бюджетированию клубной деятельности. Я не знаком с бюджетом. В данном случае с губернатором общались и по ряду других вопросов — поскольку живу в Самарской области и я юрист, наше общение не замыкалось только на футболе.

Легко это представить — губернатор приглашает меня на встречу, я прихожу к нему на встречу на рабочее место, где всё под контролем всевозможным, и я заявляю о том, что есть долг перед судьями в 36 млн. И прошу, наверное, до Нового года закрыть вопрос. Как это люди видят, когда меня просят это прокомментировать? Как в фильме Гая Ричи?» — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

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