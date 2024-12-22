Каманцев ответил, почему первым не заговорил о коррупции в российском футболе

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказал своё мнение по поводу возможной коррупции в российском футболе.

— Вы пять лет в органах судейства РФС, два года в исполкоме. Но о том, что есть коррупция, сказал губернатор, а не вы как один из руководителей судейства в РФС. Почему? Вы впервые услышали о том, что судьи берут деньги, и сказали об этом губернатору?

— О том, что есть предвзятость и что кто-то берёт деньги, — ситуации, когда такое говорят, случаются. Это может быть, по моему мнению, из-за боли и страдания из-за проигрыша твоей команды, а тебе хочется обвинить человека в предвзятости, а не в обычных человеческих ошибках. Такое общение носит бытовой характер, но мы стараемся все изложенные нам факты проверять. Сказать, что мы постоянно находим странные матчи, не могу. Если начнём вспоминать матчи РПЛ, которые вызывали общественный резонанс, а не наши внутренние проверки, то это три игры — «Химки» — «Крылья Советов», «Пари НН» — «Крылья» и «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН», который был недавно. Когда вопрос широко поднимается в СМИ, мы матчи проверяем. Есть целая система контроля за потенциально предвзятым судейством. В моём понимании мы должны считать, что коррупция возможна, и принимать превентивные меры, чтобы она была затруднительна, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.