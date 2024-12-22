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«Можно найти игрока лучше». Силкин — о возможном уходе Чавеса из «Динамо»

«Можно найти игрока лучше». Силкин — о возможном уходе Чавеса из «Динамо»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о слухах, связанных с потенциальным уходом полузащитника Луиса Чавеса из стана бело-голубых.

«Сейчас межсезонье, и слухи про Чавеса — провокация. Просто поднимается ажиотаж, чтобы продлить контракт или что-то ещё. Чавес — неплохой игрок, но нельзя назвать его суперфутболистом. В каких-то играх он системообразующий игрок, но можно найти лучше. Незаменимых нет. Или незаменимые стоят очень дорого», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующее трудовое соглашение Чавеса с «Динамо» рассчитано до лета 2027 года.

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