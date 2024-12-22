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Глава судейского комитета РФС Каманцев: знаем, что арбитры берут деньги

Глава судейского комитета РФС Каманцев: знаем, что арбитры берут деньги
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос, чем обусловлено то, что арбитры, пойманные на получении взяток, продолжают работать.

— Г-н Федорищев во время пресс-конференции задал мне вопрос — неужели не знаю, что судьи берут деньги? Как бы вы ответили на него?
— У нас была доказана ситуация с «Чайкой», можем поэтому сказать — да, мы знаем об этом.

— Но ведь в случае с этой историей известно, что некоторые арбитры, которые получали на карточку деньги от представителя клуба, в итоге продолжают судить, в том числе в РПЛ. Как так вышло?
— Объясняется просто — они взаимодействовали с правоохранительными органами и эти деньги получили постфактум в виде благодарности. В то время существовала практика расчёта с арбитрами через клуб. Это то, что мы, когда пришли с Ашотом Рафаиловичем Хачатурянцем, сразу же стали исправлять — все финансовые отношения должны идти через федерацию. Осталось только одно исключение — товарищеские матчи. Назначения идут через нас, договоры идут через нас, и мы знаем, сколько конкретный судья получил за работу на определённом товарищеском матче, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

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