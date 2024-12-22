Флик: терять девять очков в домашних матчах — это ненормально

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о серии из трёх поражений сине-гранатовых в домашних матчах испанской Примеры. Вчера, 21 декабря, сине-гранатовые уступили мадридскому «Атлетико» в игре 18-го тура Ла Лиги.

«Матч с «Атлетико» был удачным. Также мы проиграли «Лас-Пальмасу» и «Леганесу». Было удивительно, как нам удалось сыграть в матче с «Атлетико», были шансы. Возможно, перерыв наступает в нужное время. Однако нам необходимо играть умнее и делать выводы. Терять девять очков [в домашних матчах] — это ненормально. С этим нужно работать», — приводит слова Флика Marca.

До матча с «матрасниками» сине-гранатовые проиграли дома «Леганесу» (0:1) и «Лас-Пальмасу» (1:2).

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