Флик: терять девять очков в домашних матчах — это ненормально
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о серии из трёх поражений сине-гранатовых в домашних матчах испанской Примеры. Вчера, 21 декабря, сине-гранатовые уступили мадридскому «Атлетико» в игре 18-го тура Ла Лиги.
Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30' 1:1 Де Пауль – 60' 1:2 Сёрлот – 90+6'
«Матч с «Атлетико» был удачным. Также мы проиграли «Лас-Пальмасу» и «Леганесу». Было удивительно, как нам удалось сыграть в матче с «Атлетико», были шансы. Возможно, перерыв наступает в нужное время. Однако нам необходимо играть умнее и делать выводы. Терять девять очков [в домашних матчах] — это ненормально. С этим нужно работать», — приводит слова Флика Marca.
До матча с «матрасниками» сине-гранатовые проиграли дома «Леганесу» (0:1) и «Лас-Пальмасу» (1:2).
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