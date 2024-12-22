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Дмитрий Булыкин: Чавеса в «Динамо» можно заменить — не будет ничего страшного

Дмитрий Булыкин: Чавеса в «Динамо» можно заменить — не будет ничего страшного
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Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о значимости полузащитника Луиса Чавеса для нынешней команды.

«Незаменимых нет, но будет жалко, если уйдёт Чавес. Однако «Динамо» всегда может найти футболиста и закрыть нужную позицию. Тем более будет трансферный период, где можно докупить, продать и так далее. Я бы не назвал Чавеса системообразующим игроком. Это один из хороших футболистов. Но Чавеса можно заменить, и не будет ничего страшного. Если будет хорошее предложение, «Динамо» может продать его», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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