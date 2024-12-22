«Мы облажались». Кубарси — о поражении «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился мнением о минувшем матче 18-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико», в котором сине-гранатовые уступили со счётом 1:2, пропустив второй гол на 90+6-й минуте.

«Подобное необъяснимо. Это наша вина. Мы держали матч под контролем, но упустили что-то из виду. Мы облажались. Нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на матчах 2025 года, чтобы начать всё сначала», — приводит слова Кубарси Marca.

После 19 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 38 очков и занимает второе место. На первой строчке располагается мадридский «Атлетико», заработавший 41 очко в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров Ла Лиги столичный «Реал», который набрал 37 очков после 17 игр.

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