Матвеев: после каждой неудачи «Зенита» говорят, что Семак потерял контроль над командой

Бывший нападающий «Зенита» Юрий Матвеев не согласен с мнением, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак потерял контроль над командой.

— Геннадий Орлов заявил, что Семак потерял контроль над командой. Это так?

— Семак уже седьмой год работает в «Зените», и каждый год после каждого поражения говорят, что он потерял контроль над командой. Эти всё ерунда — Богданыч руководит командой, — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. На первой строчке располагается «Краснодар», также заработавший 39 очков.

Полное интервью с Юрием Матвеевым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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