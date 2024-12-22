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Булыкин: в нынешнем сезоне «Зениту» будет ещё сложнее взять чемпионство, чем в прошлом

Булыкин: в нынешнем сезоне «Зениту» будет ещё сложнее взять чемпионство, чем в прошлом
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Опять судьба чемпионства будет выясняться в последних турах. Здесь уже будут участвовать не только «Краснодар» и «Динамо», но и другие могут. «Зенит», как всегда, мощный, но в этом сезоне взять чемпионство будет ещё сложнее, чем в прошлом. У «Зенита» подобраны хорошие футболисты, но никак не могут нащупать свою игру. Проигрывают «Крыльям» и «Акрону», тем самым показывая, что не готовы отрываться от преследователей.

Думаю, зимняя пауза должна помочь клубам, чтобы с новыми силами бороться за чемпионство. Много команд претендуют, но у «Зенита» уже есть опыт выигранных медалей, поэтому питерцы будут в лучшем положении», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирная таблица РПЛ
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