Игроки «МЮ» возмущены заявлением Рашфорда о готовности к новому вызову в карьере — The Sun

Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» были возмущены заявлением нападающего Маркуса Рашфорда, который после невключения его в заявку на матч 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2) заявил о готовности к новому вызову в карьере.

«Некоторые игроки очень недовольны тем, что сказал Маркус, и тем, что он решил сказать это именно сейчас. Они все были на взводе после победы в матче с «Сити», а потом он, по сути, подал запрос на трансфер, хотя его заменили всего на одну игру.

После ухода таких футболистов, как Поль Погба и Джесси Лингард, у Рашфорда осталось не так много близких друзей в команде, поэтому он довольно тихий и не ведёт себя как лидер. От Маркуса ждут большего, но, кажется, он не заинтересован в этом, несмотря на то что играет в основном составе уже восемь лет», — приводит The Sun слова источника, знакомого с ситуацией.

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