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Игроки «МЮ» возмущены заявлением Рашфорда о готовности к новому вызову в карьере — The Sun

Игроки «МЮ» возмущены заявлением Рашфорда о готовности к новому вызову в карьере — The Sun
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Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» были возмущены заявлением нападающего Маркуса Рашфорда, который после невключения его в заявку на матч 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2) заявил о готовности к новому вызову в карьере.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Некоторые игроки очень недовольны тем, что сказал Маркус, и тем, что он решил сказать это именно сейчас. Они все были на взводе после победы в матче с «Сити», а потом он, по сути, подал запрос на трансфер, хотя его заменили всего на одну игру.

После ухода таких футболистов, как Поль Погба и Джесси Лингард, у Рашфорда осталось не так много близких друзей в команде, поэтому он довольно тихий и не ведёт себя как лидер. От Маркуса ждут большего, но, кажется, он не заинтересован в этом, несмотря на то что играет в основном составе уже восемь лет», — приводит The Sun слова источника, знакомого с ситуацией.

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