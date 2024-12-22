Стали известны имена трёх игроков, которых Аморим хочет купить в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим составил для руководства клуба список из трёх футболистов, покупка которых в 2025 году способна «изменить судьбу клуба». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, португальский специалист включил в этот список нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, арендованного «Галатасараем» до конца нынешнего сезона, центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо и крайнего нападающего «Саутгемптона» Тайлера Диблинга.

Подчёркивается, что покупка всех трёх указанных футболистов может обойтись «Манчестер Юнайтед» в € 200 млн.

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