Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны имена трёх игроков, которых Аморим хочет купить в «МЮ»

Стали известны имена трёх игроков, которых Аморим хочет купить в «МЮ»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим составил для руководства клуба список из трёх футболистов, покупка которых в 2025 году способна «изменить судьбу клуба». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, португальский специалист включил в этот список нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, арендованного «Галатасараем» до конца нынешнего сезона, центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо и крайнего нападающего «Саутгемптона» Тайлера Диблинга.

Подчёркивается, что покупка всех трёх указанных футболистов может обойтись «Манчестер Юнайтед» в € 200 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» нацелен на покупку Тео Эрнандеса и Эдерсона — DAZN

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android