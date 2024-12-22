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Футболисток «Ривер Плейт» арестовали после расистских оскорблений и драки во время матча

Футболисток «Ривер Плейт» арестовали после расистских оскорблений и драки во время матча
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Четыре футболистки аргентинского клуба «Ривер Плейт» были арестованы полицией Сан-Паулу (Бразилия) и обвинены в расистских оскорблениях во время полуфинала женского Кубка Бразилии с местной командой «Гремио» (1:1). Об этом сообщает Associated Press (AP).

Кандела Диас из «Ривер Плейт» показала обезьяньи жесты мальчику, подающему мячи. Это возмутило соперниц, они начали покидать поле в знак протеста. Между футболистками завязалась драка, в ходе которой судья удалил шесть игроков «Ривер Плейт» и остановил матч, поскольку не было минимально необходимого количества игроков для продолжения встречи.

Диас была задержана вместе с партнёрами по команде Хуаной Кангаро, Милагрос Найкен Диас и Камилой Айелен Дуарте. 21 декабря они провели под стражей.

Сама Диас от комментариев отказалась. А в клубе осудили подобные жесты и дискриминацию.

«Мы примем соответствующие дисциплинарные меры и продолжим работу по искоренению такого поведения», — говорится в заявлении клуба в соцсети X (бывший Twitter).

На момент остановки матча счёт был 1:1, но судья отдал победу «Гремио», который сыграет в финале женского Кубка Бразилии. «Ривер Плейт» же по решению федерации был отстранён от участия в турнире на два года.

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