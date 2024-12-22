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Дедушка Адамова высказался о выступлении Арсена за «Ахмат»

Дедушка Адамова высказался о выступлении Арсена за «Ахмат»
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Хайдар Алханов, дедушка защитника «Ахмата» и сборной России Арсена Адамова, поделился оценкой игры внука в первой части сезона РПЛ.

«Я считаю, Арсен сыграл прилично, прибавил в мастерстве и набрался опыта, потому что играет стабильно. Переход в «Ахмат» для Арсена был хорошим в плане того, что у него есть возможность играть, проявлять себя и набираться опыта», — сказал Алханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24-летний Арсен является воспитанником «Ахмата». Адамов дебютировал в Российской Премьер-Лиге в составе клуба в 2020 году. Был многолетним капитаном молодёжной команды, в составе которой, играя на позиции правого защитника, провёл 128 матчей и забил 17 голов.

В 2022 году Адамов подписал контракт с «Зенитом», который рассчитан до 30 июня 2026 года. В 2023-м Арсен на правах аренды перешёл в «Оренбург», а летом 2024-го вернулся в «Ахмат».

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