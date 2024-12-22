В «Барселоне» сохраняют доверие к Флику, несмотря на неудачи в последних играх — Sport.es

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пользуется абсолютным доверием со стороны руководства каталонского клуба, несмотря на не лучшие результаты, показанные командой в последних встречах. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, в стане сине-гранатовых считают, что ситуация изменится в положительную сторону в январе, поскольку подопечные Флика демонстрируют высокий уровень футбола. Руководители «Барселоны» отмечают, что немецкий специалист улучшил командую игру сине-гранатовых, а также повлиял на индивидуальный прогресс некоторых футболистов.
В последних 10 матчах во всех турнирах «Барселона» четыре раза потерпела поражение, два раза сыграла вничью и четыре раза победила.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: