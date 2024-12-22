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Экс-игрок ЦСКА Боков назвал лучших игроков команды в первой части РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Боков назвал лучших игроков команды в первой части РПЛ
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков ответил на вопрос о лучших игроках красно-синих в первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Я не буду оригинальным — понравились Файзуллаев и Ванька Обляков. Это основополагающие футболисты ЦСКА, они ведут игру. Ну и наш бессменный капитан Акинфеев», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне полузащитник Аббосбек Файзуллаев принял участие в 16 матчах РПЛ, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач. Хавбек Иван Обляков сыграл 17 матчей, где забил четыре гола и сделал пять ассистов. Акинфеев семь раз сыграл «на ноль» в 17 встречах.

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