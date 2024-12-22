Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Матвеев: при Станковиче «Спартак» играет с позиции силы

Юрий Матвеев: при Станковиче «Спартак» играет с позиции силы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА Юрий Матвеев поделился мнением о «Спартаке» под руководством Деяна Станковича.

— По качеству игры концовка в исполнении «Спартака» была очень хорошей, и команда смотрелась прилично. Неизвестно, как будет дальше. Ведь впереди длинный период подготовки, и только одному Станковичу известно, как «Спартак» его проведёт. Посмотрим весной, будет ли «Спартак» таким же быстрым, лёгким, креативным в атаке и надёжным в обороне. При Станковиче уже видны изменения.

— И в чём же главная особенность этого «Спартака»?
— Команда играет с позиции силы и навязывает свою игру, а самое главное, что это получается. У них подобралась очень хорошая и креативная группа атаки, — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Юрием Матвеевым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

Материалы по теме
Экс-игрок «Динамо» Батак: Станкович не отпустит Угальде из «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android