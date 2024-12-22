Юрий Матвеев: при Станковиче «Спартак» играет с позиции силы

Бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА Юрий Матвеев поделился мнением о «Спартаке» под руководством Деяна Станковича.

— По качеству игры концовка в исполнении «Спартака» была очень хорошей, и команда смотрелась прилично. Неизвестно, как будет дальше. Ведь впереди длинный период подготовки, и только одному Станковичу известно, как «Спартак» его проведёт. Посмотрим весной, будет ли «Спартак» таким же быстрым, лёгким, креативным в атаке и надёжным в обороне. При Станковиче уже видны изменения.

— И в чём же главная особенность этого «Спартака»?

— Команда играет с позиции силы и навязывает свою игру, а самое главное, что это получается. У них подобралась очень хорошая и креативная группа атаки, — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Юрием Матвеевым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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