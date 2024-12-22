Хамес Родригес может стать игроком мексиканского клуба — Marca

Спортивный комментатор мексиканского телеканала Франсиско Хавьер Гонсалес заявил, что существует вероятность того, что атакующий полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Колумбии Хамес Родригес может стать игроком клуба «Америка» из Мексики.

«Ходит слух, что Хамеса Родригеса может купить «Америка». Это слух, мы его не одобряем, мы просто говорим», — приводит слова Гонсалеса Marca.

Напомним, игрок перешёл в «Райо Вальекано» в начале текущего сезона. Родригес был назван лучшим игроком прошедшего этим летом Кубка Америки — 2024, на котором Колумбия вышла в финал, где уступила Аргентине (0:1 д. вр.). В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах в составе «Райо Вальекано» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.