Максим Боков: ЦСКА находится на правильном пути — не надо посыпать голову пеплом

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков дал оценку игре красно-синих в первой части сезона РПЛ.

«ЦСКА находится на правильном пути. Но Москва не сразу строилась, то же самое с командой — по кирпичику, методом проб и ошибок постепенно двигаются вперёд.

Супер, что в этом сезоне не один-два клуба борются за высокие места. Каждая игра, победа будет на вес золота. Никто такого не ожидал, но тем и интереснее. Пока всё нормально, не надо посыпать голову пеплом и кричать, что всё плохо. ЦСКА идёт хорошими шагами», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА с 31 очком находится на шестом месте.