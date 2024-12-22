Габриэл Жезус: когда я играю с улыбкой на лице, всё вокруг меняется

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус поделился эмоциями после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:5), в котором он оформил дубль.

«Когда я играю с улыбкой на лице, всё вокруг меняется. Хочу усердно работать, знаю свои качества, я могу забивать голы. Мне просто нужно занять хорошую позицию, чтобы реализовать момент», — приводит слова Жезуса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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