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Габриэл Жезус: когда я играю с улыбкой на лице, всё вокруг меняется

Габриэл Жезус: когда я играю с улыбкой на лице, всё вокруг меняется
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Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус поделился эмоциями после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:5), в котором он оформил дубль.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6'     1:1 Сарр – 11'     1:2 Жезус – 14'     1:3 Хаверц – 38'     1:4 Мартинелли – 60'     1:5 Райс – 84'    

«Когда я играю с улыбкой на лице, всё вокруг меняется. Хочу усердно работать, знаю свои качества, я могу забивать голы. Мне просто нужно занять хорошую позицию, чтобы реализовать момент», — приводит слова Жезуса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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