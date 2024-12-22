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Матвеев — об Угальде: у нас стоит игроку забить два мяча — и его уже продают в «Барсу»

Матвеев — об Угальде: у нас стоит игроку забить два мяча — и его уже продают в «Барсу»
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Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев, ныне возглавляющий «Уралец-ТС», рассказал, насколько реален интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде от топ-клубов английской Премьер-лиги.

— Угальде раскрылся благодаря Станковичу?
— Это индивидуально сильный футболист, а тренер использует его сильные качества. Безусловно, окружение играет большую роль в результативности Угальде. Когда есть креативные ребята, как Барко, то и остальные проявляют свои качества. Станкович знает эти сильные качества и пытается выстроить игру так, чтобы они проявлялись.

— Появилась информация, что в Угальде заинтересованы топ-клубы АПЛ. Верится ли в это?
— Мне пока не верится. У нас, когда игрок забивает два мяча и отдаёт три передачи, его сразу продают в «Барселону», «Монако» или куда-то ещё. Надо посмотреть, как будет играть Угальде на более длинной дистанции. Хотя он провёл очень хорошо и уверенно осеннюю часть. От добра добра не ищут. Если у него всё получается в «Спартаке», пускай развивается здесь. Надо бы хотя бы закончить сезон в России, — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Юрием Матвеевым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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