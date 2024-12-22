Павел Каманцев: Карасёв — это не памятник российскому судейству

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасёва.

«Карасёв даже после ошибок — памятник российскому судейству? Нет, это не памятник российскому судейству. Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший. Есть стратегия, что игрока после ошибок нужно посадить на лавку, чтобы он обозлился и доказал. Есть обратная. Милорад Мажич считает, что надо давать назначения, чтобы восстановить и вернуть в лучшую форму. То, что случилось, — уже случилось, у нас нет задачи наказать. Есть задача — иметь в следующем матче топовых арбитров в оптимальной форме. Прошлый сезон Сергей провёл очень хорошо, в этом Кирилл Левников смотрится интереснее», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 45-летний судья отработал 13 матчей во всех турнирах, в которых он показал 52 жёлтые карточки и две красные. Дважды Карасёв работал на матчах саудовской Про-Лиги.

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