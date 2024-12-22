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Тренер сборной Ирландии ответил на вопрос о возможном товарищеском матче с Россией

Тренер сборной Ирландии ответил на вопрос о возможном товарищеском матче с Россией
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Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон ответил на вопрос о потенциальном товарищеском матче с Россией.

«Возможна ли игра с Россией? Я бы не смог ответить на этот вопрос, такое решение принимает не тренер, а президент и руководство федерации. Так что мне нечего сказать об этом», —заявил Хадльгримссон «РБ Спорт».

В 2024 году российская национальная команда провела пять товарищеских встреч: с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что некоторые страны, включая Германию, Норвегию, Швецию, не против возвращения сборной России на международную арену.

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