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Булыкин: про Угальде ничего хорошего не говорили, а потом за ним присматривает «Арсенал»

Булыкин: про Угальде ничего хорошего не говорили, а потом за ним присматривает «Арсенал»
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о форварде «Спартака» Манфреде Угальде. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 22-летнему футболисту от «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».

«Угальде для меня стал прорывом в 2024 году. О нём практически ничего хорошего не говорили. Зато говорили, что не адаптировался и зря приехал. Потом уже говорят, что «Манчестер Сити» и «Арсенал» присматривают за ним. Также отмечу Батракова. Это два футболиста, которые произвели на меня впечатление в 2024 году», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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