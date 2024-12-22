Три европейских топ-клуба могут подписать Магуайра в ближайшие дни — The Athletic

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может подписать предварительные контрактные соглашения с другими клубами с 1 января, футболистом уже интересуются три топовых европейских клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, одним из таких клубов является «Наполи». Клуб рассматривает возможность свободного трансфера Магуайра.

Отмечается, что при попытке «МЮ» продлить контракт защитника после того, как он договорился с другой командой, ФИФА может вмешаться и урегулировать ситуацию.

В нынешнем сезоне Магуайр провёл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 18 млн.