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Лучший бомбардир первого чемпионата России Матвеев: у Батракова однозначно есть талант

Лучший бомбардир первого чемпионата России Матвеев: у Батракова однозначно есть талант
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Бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА Юрий Матвеев поделился своими впечатлениями от игры 19-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова и оценил его потенциал.

«Здорово, что Батраков уверенно вошёл на такой уровень и смотрится очень прилично. Если такие ребята у нас будут появляться регулярно, конечно, замечательно. У Батракова хороший потенциал, а дальше всё будет зависеть от него, его отношения к работе и развитию своего таланта. У него однозначно есть талант», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги Батраков сыграл 17 матчей, в которых забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.

Полное интервью с Юрием Матвеевым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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