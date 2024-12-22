Юрий Матвеев: лидерство «Краснодара» после первой части сезона ещё ничего не значит

Бывший нападающий «Зенита» Юрий Матвеев порассуждал о турнирном положении «Краснодара», занимающего первое место в РПЛ.

«По большому счёту ничего не значит, что «Краснодар» ушёл лидером на зимнюю паузу. «Краснодар» молодцы, перед ними снимаю шляпу. Они навязывают активную борьбу за чемпионство. Не знаю, сумеют ли они на длинной дистанции держать такой же уровень. Как показала концовка первого этапа, команда немножко просела, хотя и у «Зенита» тоже были такие осечки. Хорошо, что есть конкуренция, благодаря этому чемпионат будет развиваться и расти. Мне будет очень интересно, совершит ли «Краснодар» работу над ошибками зимой и проведёт ли более стабильную весну. У них уже есть достаточно хороший опыт», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Юрием Матвеевым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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