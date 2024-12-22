Лучший бомбардир первого чемпионата России сравнил неудачи «Зенита» и «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА Юрий Матвеев сравнил неудачи санкт-петербургского клуба и «Манчестер Сити».

«В футболе бывают такие игры, когда вроде ты играешь по качеству хороший матч, но по результату ничего не складывается. Взять тот же «Манчестер Сити», у которого при качественной игре идёт неудачная серия. Никто не может понять, в чём дело. У «Зенита» тоже были какие-то провалы, ведь в проигранных матчах соперник реализовал практически всё, что создал. Поэтому думаю, что нет ничего страшного в последних результатах «Зенита». У команды есть своя планка и уровень, ниже которого они не опускаются. Но осечки на длинной дистанции бывают», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Юрием Матвеевым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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