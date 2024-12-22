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Каманцев — о работе Мажича: вы же видите прогресс судей Сухого, Левникова

Каманцев — о работе Мажича: вы же видите прогресс судей Сухого, Левникова
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением о качестве работы руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Милорада Мажича.

«Делал ли я предложение Сергею Карасёву завершить работу арбитром и возглавить департамент, который сейчас возглавляет Мажич? А зачем? Вы думаете, что проблема с судьями у нас из-за того, что им плохо объясняют, а не потому, что не все судьи пока просто соответствуют высокому уровню? Вы же видите прогресс Сухого, Левникова. Это работа Мажича. Это вопрос в том числе и адаптации к более высокой планке единоборств, которая в России пока не полностью принимается клубами и болельщиками, к сожалению. Но это был наш осознанный выбор, мы понимали, что будут проблемы и недоверие. В этот орган никто за славой не приходит», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

Мажич был назначен на пост главы департамента судейства РФС в июне 2023 года. Контракт был заключён на два года с возможностью продления ещё на один год.

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